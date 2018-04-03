В ГИБДД рассказали подробности ДТП с пьяным водителем на Волгоградской
По данным ведомства, 29-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter вечером 2 апреля влетел в фонарный столб на улице Волгоградской в Омске.
По данным ведомства, 29-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter вечером 2 апреля влетел в фонарный столб на улице Волгоградской в Омске.
Как отметили в Госавтоинспекции, водитель был пьян.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в результате мощного столкновения передняя часть авто оказалась искорежена, а столб рухнул на землю.
В результате аварии водитель, а также двое его пассажиров, 31 и 33 года, пострадали и были госпитализированы.
По факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено административное делопроизводство. Полиция проводит проверку.
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