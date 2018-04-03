В ГИБДД рассказали подробности ДТП с пьяным водителем на Волгоградской

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель был пьян.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в результате мощного столкновения передняя часть авто оказалась искорежена, а столб рухнул на землю.

В результате аварии водитель, а также двое его пассажиров, 31 и 33 года, пострадали и были госпитализированы.