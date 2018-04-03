Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске
Почему депутаты не могут прийти к согласию по поводу беби-боксов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Как жить в России, если у тебя аутизм
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
«Стыд»: В Сети об откровенных снимках Водонаевой
Ольга Орлова восхитила поклонников стройной фигурой
75-летняя бабушка участвует в жестких соревнованиях
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
09:30 (мск), источник: СуперОмск

Тренер омского спортклуба приторговывал стероидами

В Омске прошел суд на тренером-инструктором одного из спортивных клубом Омска.

24-летнего Илью Крапивина осудили за незаконное приобретение и сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными веществами, в крупном размере, а и также за перемещение веществ через границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Как рассказали в прокуратуре, весной 2017 года Крапивин, работая инструктором, заказал из Республики Беларусь препараты для увеличения мышечной массы, содержащие сильнодействующие вещества на основе тестостерона. Забрать подозрительную посылку, пришедшую в Омск в апреле 2017 года, Крапивин попросил своего знакомого, который и не подозревал о содержимом. В этот же день инструктор встретился со знакомым посетителем клуба и продал тому часть препаратов, получив 8 тысяч рублей. Оказывается, за тренером велась слежка, поэтому сразу же после сомнительной сделки его задержали сотрудники Омской таможни. В каком именно клубе работал омич, в прокуратуре не сообщили.

Кировский районный суд приговорил Крапивина к 4 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, тренер должен будет выплатить 70 тысяч рублей штрафа.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В омском ГИБДД рассказали подробности ДТП с пьяным водителем на Волгоградск
Тренер омского спортклуба приторговывал стероидами
Три четверти резервов бюджета на 2018 год уже потрачены
Черноморский флот будет бороться с «украинским пиратством»
Следствие установило всех причастных к теракту в Петербурге
Ученые назвали опасность красного мяса
В Британии с делом Скрипаля связали новейшую российскую бомбу
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию Варя поступила на факультет «Коммуникации и медиа» в университет в Роттердаме.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь