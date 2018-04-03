Тренер омского спортклуба приторговывал стероидами

24-летнего Илью Крапивина осудили за незаконное приобретение и сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими или психотропными веществами, в крупном размере, а и также за перемещение веществ через границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Как рассказали в прокуратуре, весной 2017 года Крапивин, работая инструктором, заказал из Республики Беларусь препараты для увеличения мышечной массы, содержащие сильнодействующие вещества на основе тестостерона. Забрать подозрительную посылку, пришедшую в Омск в апреле 2017 года, Крапивин попросил своего знакомого, который и не подозревал о содержимом. В этот же день инструктор встретился со знакомым посетителем клуба и продал тому часть препаратов, получив 8 тысяч рублей. Оказывается, за тренером велась слежка, поэтому сразу же после сомнительной сделки его задержали сотрудники Омской таможни. В каком именно клубе работал омич, в прокуратуре не сообщили.