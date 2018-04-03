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09:45 (мск), источник: Югополис

​На Кубани в частном доме произошел взрыв

В результате происшествия пострадал человек.

Источник: Югополис

ЧП произошло вечером 2 апреля в Ейске, в доме на улице Крупской. По данным оперативных служб, в хозяйственной пристройке частного дома произошел взрыв паров горюче-смазочных материалов.

Пострадал один человек — он доставлен в городскую больницу.

Устанавливаются подробности происшествия.

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