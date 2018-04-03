Под Волгоградом в Ахтубе найдено тело пропавшего рыбака
В Ленинском районе Волгоградской области спасатели обнаружили тело 71-летнего любителя зимней рыбалки, утонувшего утром воскресенья, 1 апреля.
В Ленинском районе Волгоградской области спасатели обнаружили тело 71-летнего любителя зимней рыбалки, утонувшего утром воскресенья, 1 апреля.
Напомним, сообщение о том, что в старом ерике Ахтубы в районе хутора Лопушок тонет мужчина, поступило 1 апреля. Прибывшие на место спасатели Ленинской спасательной станции никого на льду не обнаружили.
2 апреля рано утром развернулась поисковая операция. Спустя час тело пропавшего рыбака было обнаружено на дне Ахтубы, поднято на поверхность. В ходе первичного осмотра никаких признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было. Сейчас тело несчастного отправлено в морг Ленинской ЦРБ для установления причины смерти.
В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что поисковые мероприятия по розыску без вести пропавшего прекращены в связи с обнаружением тела погибшего мужчины.
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