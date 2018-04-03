Под Волгоградом в Ахтубе найдено тело пропавшего рыбака

Напомним, сообщение о том, что в старом ерике Ахтубы в районе хутора Лопушок тонет мужчина, поступило 1 апреля. Прибывшие на место спасатели Ленинской спасательной станции никого на льду не обнаружили.

2 апреля рано утром развернулась поисковая операция. Спустя час тело пропавшего рыбака было обнаружено на дне Ахтубы, поднято на поверхность. В ходе первичного осмотра никаких признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было. Сейчас тело несчастного отправлено в морг Ленинской ЦРБ для установления причины смерти.