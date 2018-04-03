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09:53 (мск), источник: Podrobno.uz

Новорожденного ребенка нашли на улице в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Чиланзарском районе столицы недалеко от дома № 1 на 17-м квартале вечером 1 апреля обнаружен младенец, сообщила пресс-служба МВД.

Источник: Podrobno.uz

Найденышем оказалась здоровая новорожденная девочка, возраст которой приблизительно 7−10 дней. Завернутый только в пеленку младенец был госпитализирован в больницу «Мать и дитя» Учтепинского района.

Правоохранительные органы приняли меры по выяснению личности матери младенца. Ведется расследование.

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