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13:35 (мск), источник: РИА Новости

Таиландский адвокат Насти Рыбки и Алекса Лесли пытается ускорить суд

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 3 апр — РИА Новости. Таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха, представляющий интересы Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще пяти обвиняемых по делу об организации и проведении незаконного «секс-тренинга» в курортной Паттайе, рассказал РИА Новости о том, что пытается ускорить ход судебного процесса.

Источник: AP 2018

«Мои подзащитные готовы признать свою вину по предъявленным им обвинениям в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда. В связи с этим я подал в суд прошение о проведении судебного заседания по их делу в ближайшие дни вместо 17 апреля, на которое было изначально назначено заседание», — сообщил агентству Сийоха.

У прокуратуры все давно готово. Обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым уже в суде.
Саттхапхон Сийоха
адвокат

«Троих, находившихся в тюрьме Паттайи, суд уже приговорил к условным срокам, небольшим штрафам и депортации. Так что сейчас дело только за иммиграционной полицией: суд состоится тогда, когда полицейские смогут доставить обвиняемых из Бангкока», — сказал адвокат, практикующий в Паттайе.

Семеро обвиняемых, в том числе Настя Рыбка и Алекс Лесли, находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они попали туда после того, как суд Паттайи временно освободил их под залог, по отдельному обвинению в рамках иммиграционного законодательства. Иммиграционная полиция заново арестовала их сразу после освобождения. Организаторам «секс-тренинга» инкриминировали неуважение к культуре и религии Таиланда, за которое в иммиграционном законодательстве предусмотрена депортация и внесение обвиняемых в черные списки, не позволяющие им снова въезжать в Таиланд в течение длительного времени. Обвинения по уголовному законодательству, связанные с нелегальным бизнесом и работой, которые будет рассматривать суд Паттайи, также предполагают внесение в черные списки на 10 лет.

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Двое россиян из троих фигурантов дела Лесли и Рыбки, остававшиеся в тюрьме Паттайи, после условного приговора и уплаты штрафов были депортированы в Россию в понедельник, 2 апреля. Третий фигурант, остававшийся вместе с ними в Паттайе, гражданин Белоруссии, будет депортирован в четверг, 5 апреля, сообщил агентству адвокат.

На следующей неделе в Таиланде начнется празднование Сонгкрана, тайского Нового года по лунному календарю, и хотя официальными выходными в этом году объявлены только 12—16 апреля, большинство граждан Таиланда начнут праздновать главный таиландский праздник года уже 9 апреля, а закончат 17—18 апреля.

Настя Рыбка продолжила рекламировать секс-тренинги из тюрьмы
Во время загрузки произошла ошибка.
3 марта© Ньюстюб
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