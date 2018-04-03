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11:16 (мск), источник: Кубань 24

В Армавире мужчина представлялся родителем и обкрадывал детские сады

По версии следствия, ранее судимый 27-летний житель Отрадненского района причастен к пяти подобным кражам.

Во всех случаях злоумышленник приходил в учреждения, представлялся родителем воспитанников и похищал имущество воспитателей: дамские сумки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Общий ущерб составил более 20 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали мужчину на одной из улиц в городе Армавире.

Возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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