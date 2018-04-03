В Армавире мужчина представлялся родителем и обкрадывал детские сады
По версии следствия, ранее судимый 27-летний житель Отрадненского района причастен к пяти подобным кражам.
По версии следствия, ранее судимый 27-летний житель Отрадненского района причастен к пяти подобным кражам.
Во всех случаях злоумышленник приходил в учреждения, представлялся родителем воспитанников и похищал имущество воспитателей: дамские сумки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Общий ущерб составил более 20 тыс. рублей, сообщили
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали мужчину на одной из улиц в городе Армавире.
Возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.