В Армавире мужчина представлялся родителем и обкрадывал детские сады

Во всех случаях злоумышленник приходил в учреждения, представлялся родителем воспитанников и похищал имущество воспитателей: дамские сумки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Общий ущерб составил более 20 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.