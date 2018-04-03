За лечением от бешенства за два месяца обратилось 329 калининградцев
За лечением от бешенства за два месяца обратилось уже 329 калининградцев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За лечением от бешенства за два месяца обратилось уже 329 калининградцев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Несмотря на достигнутые успехи в Калининградской области число пострадавших от укусов животными остается высоким. За антирабической помощью ежегодно обращаются более 2000 пострадавших, каждый четвертый — ребенок», — говорят в ведомстве.
Так, в прошлом году за антирабическим лечением обратились 2326 человек.
Медики говорят, что сейчас применяется антирабическая вакцина и иммуноглобулин, которые гарантируют защиту от заболевания, если вовремя обратиться за помощью. При этом они напоминают, что бешенство в 100% случаев заканчивается летальным исходом.
В группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными. 40% людей подвергшимся укусам предположительно бешеных животных — это дети в возрасте до 15 лет.
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