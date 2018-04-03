Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
Назван лучший автомобиль в мире
В немецкой армии планируют ввести форму для беременных
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Лолита пришла на шоу Урганта в пиджаке цвета фуксии
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Филипп Киркоров стал дизайнером обоев
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Как создать интерьер в духе парижской квартиры
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
13:00 (мск), источник: АиФ Калининград

За лечением от бешенства за два месяца обратилось 329 калининградцев

За лечением от бешенства за два месяца обратилось уже 329 калининградцев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Несмотря на достигнутые успехи в Калининградской области число пострадавших от укусов животными остается высоким. За антирабической помощью ежегодно обращаются более 2000 пострадавших, каждый четвертый — ребенок», — говорят в ведомстве.

Так, в прошлом году за антирабическим лечением обратились 2326 человек.

Медики говорят, что сейчас применяется антирабическая вакцина и иммуноглобулин, которые гарантируют защиту от заболевания, если вовремя обратиться за помощью. При этом они напоминают, что бешенство в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

В группе риска находятся дети, поскольку они чаще контактируют с животными. 40% людей подвергшимся укусам предположительно бешеных животных — это дети в возрасте до 15 лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Месяц - на полторы тысячи. Как студент прожил на мизерную стипендию
СК показал высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего ТЦ
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Зачем Трамп пригласил Путина в Белый дом
СМИ узнали о «секретном банковском счете» дочери Скрипаля
«Газпром» нашел способ обхода санкций для «Северного потока-2»
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 5,7 млн человек
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
Китайцы начинают продажи быстрого (и роскошного) внедорожника 25 апреля в Китае стартуют продажи гибридного кроссовера WEY P8, который уже попался в объективы китайских автожурналистов
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
38 регионов России провалили программы по капремонту жилья
Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь