За лечением от бешенства за два месяца обратилось 329 калининградцев

«Несмотря на достигнутые успехи в Калининградской области число пострадавших от укусов животными остается высоким. За антирабической помощью ежегодно обращаются более 2000 пострадавших, каждый четвертый — ребенок», — говорят в ведомстве.

Так, в прошлом году за антирабическим лечением обратились 2326 человек.

Медики говорят, что сейчас применяется антирабическая вакцина и иммуноглобулин, которые гарантируют защиту от заболевания, если вовремя обратиться за помощью. При этом они напоминают, что бешенство в 100% случаев заканчивается летальным исходом.