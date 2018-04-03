СК возбудил дело по факту падения снега на коляску с ребенком в Перми

Ребенка, получившего тяжелую травму головы, доставили в реанимацию Краевой детской клинической больницы, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей. В офисе управляющей компании изымается документация, устанавливаются должностные лица, ответственные за проведение работ по очистке от снега крыши дома», — сообщили в СК, пояснив, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По данным министерства здравоохранения Пермского края, ребенку пришлось сделать операцию.
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