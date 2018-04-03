Глава МВД Украины Аваков стал в РФ фигурантом дела о нарушении избирательных прав россиян
Он приказал не пускать граждан России 18 марта на избирательные участки в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
Он приказал не пускать граждан России 18 марта на избирательные участки в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова уголовное дело по факту нарушения избирательных прав россиян, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».
Изначально российские дипломаты собирались открыть избирательные участки в зданиях дипмиссий в четырех украинских городах — в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, но глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция не пустит россиян голосовать, это будет позволено лишь людям с дипломатическим статусом. В итоге россиян 18 марта действительно не пустили на избирательные участки, а МИД РФ назвало эти действия незаконными.
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