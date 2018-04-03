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11:02 (мск), источник: Интерфакс

Глава МВД Украины Аваков стал в РФ фигурантом дела о нарушении избирательных прав россиян

Он приказал не пускать граждан России 18 марта на избирательные участки в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Источник: AP 2018

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении главы МВД Украины Арсена Авакова уголовное дело по факту нарушения избирательных прав россиян, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».

По данным следствия, Аваков «давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России для участия в выборах президента РФ».

Изначально российские дипломаты собирались открыть избирательные участки в зданиях дипмиссий в четырех украинских городах — в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, но глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция не пустит россиян голосовать, это будет позволено лишь людям с дипломатическим статусом. В итоге россиян 18 марта действительно не пустили на избирательные участки, а МИД РФ назвало эти действия незаконными.

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