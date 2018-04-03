Названы районы РТ с наибольшим количеством коррупционных нарушений

Источник: ИА Татар-информ

«Мониторинг направлен в том числе и на совершенствование антикоррупционных мер. К сожалению, нарушения зафиксированы. При этом есть районы лидеры, снижающие количество нарушений и лидеры антирейтинга», — отметил заведующий сектором Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Так по словам спикера, в Актанышском районе зафиксирован рост нарушений: если в 2015 году таких фактов было семь, то в 2017 — 47. В Ютазинском районе количество нарушений за прошлый год, по сравнению с 2016 годом, увеличилось с 13 до 24. В Нижнекамском районе также зафиксирован резкий рост — 40 случаев нарушений в 2016-м и 81 факт в 2017-м.

Но вместе с тем Апастовский район снизил количество нарушений с 44 до 10. В Дрожжановском районе за прошлый год только четыре нарушения. В Чистопольском районе количество фактов снизилось с 26 до семи.