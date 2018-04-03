Под Севастополем перевернулся цементовоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. На автодороге под Севастополем перевернулся автомобиль, перевозящий бетон. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. На автодороге под Севастополем перевернулся автомобиль, перевозящий бетон. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
ДТП произошло во вторник на трассе между горой Гасфорта и пригородным селом Гончарное. В результате происшествия кабина грузовика деформировалась, говорят свидетели, однако пока официальных данных о пострадавших нет.
На месте работают сотрудники ДПС, «скорой» и спасатели. Движение по автодороге в сторону Севастополя затруднено.
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