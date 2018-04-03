Глава риелторской фирмы лишила волгоградцев 50 млн рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина вводила клиентов в заблуждение и заключала поддельные договоры на покупку квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных.
Для успешного обмана директор регулярно надевала парики и меняла внешность с помощью макияжа. В таком виде она встречалась с клиентами, выдавая себя то за работницу муниципалитета, то за других людей, якобы участвовавших в процессе оформления недвижимости.
Кроме того, глава фирмы от имени администрации рассылала людям письма о ходе движения очереди на квартиры.
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