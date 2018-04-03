Глава риелторской фирмы лишила волгоградцев 50 млн рублей

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина вводила клиентов в заблуждение и заключала поддельные договоры на покупку квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных.

Для успешного обмана директор регулярно надевала парики и меняла внешность с помощью макияжа. В таком виде она встречалась с клиентами, выдавая себя то за работницу муниципалитета, то за других людей, якобы участвовавших в процессе оформления недвижимости.