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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти из школы эвакуировали учеников из-за подозрительного предмета

На месте работали специалисты.

Больше 200 учеников и 10 учителей во вторник, 3 апреля, срочно эвакуировали из здания школы № 81 в 13 квартале. Школьников срочно вывели из учебного учреждения из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили в мэрии Тольятти.

В районе девяти часов утра в школе нашли включенный в розетку предмет, похожий на телефон, к которому с помощью изоленты были примотаны три батарейки.

Всех учеников и учителей направили в школу № 69.

— В учреждении был обнаружен включенный в розетку предмет, похожий на телефон, к которому изолетной примотаны три батарейки. Директор принял решение о срочной эвакуации: 217 учащихся и 10 учителей были направлены в школу № 69, расположенную по соседству в 13 квартале, — говорится в сообщении горадминистрации.

На месте происшествия работали спецслужбы. Подозрительный предмет обследовали кинологи, служебная собака на устройство не отреагировала.

Школьники в соцсетях рассказывают, что занятия в учебном учреждении уже возобновили.

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