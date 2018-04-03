В Тольятти из школы эвакуировали учеников из-за подозрительного предмета

Больше 200 учеников и 10 учителей во вторник, 3 апреля, срочно эвакуировали из здания школы № 81 в 13 квартале. Школьников срочно вывели из учебного учреждения из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили в мэрии Тольятти.

В районе девяти часов утра в школе нашли включенный в розетку предмет, похожий на телефон, к которому с помощью изоленты были примотаны три батарейки.

Всех учеников и учителей направили в школу № 69.

— В учреждении был обнаружен включенный в розетку предмет, похожий на телефон, к которому изолетной примотаны три батарейки. Директор принял решение о срочной эвакуации: 217 учащихся и 10 учителей были направлены в школу № 69, расположенную по соседству в 13 квартале, — говорится в сообщении горадминистрации.

На месте происшествия работали спецслужбы. Подозрительный предмет обследовали кинологи, служебная собака на устройство не отреагировала.