Мэрия Уфы незаконно передала застройщику около 10 га земли, участок будет возвращен муниципалитету — прокуратура
Уфа. 3 апреля.
Уфа. 3 апреля.
Установлено, что в апреле 2015 года Управление по земельным ресурсам администрации Уфы заключило с ООО договор, согласно которому фирме передавалось в собственность около 10 га земли в микрорайоне Дема.
«Участок кадастровой стоимостью свыше 40 млн рублей предоставлялся в качестве компенсации затрат, понесенных организацией на завершение строительства проблемных домов. Однако действия муниципалитета были незаконными, так как он не обладал правом предоставлять землю в качестве компенсации», — говорится в сообщении.
В связи с этим прокуратура республики внесла в мэрию представление. По результатам его рассмотрения администрация обратилась в Арбитражный суд республики за признанием договора недействительным и возвратом земельного участка.
Решением Арбитражного суда РБ участок возвращен в собственность муниципалитета.
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