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10:58 (мск), источник: Интерфакс

Мэрия Уфы незаконно передала застройщику около 10 га земли, участок будет возвращен муниципалитету — прокуратура

Уфа. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Арбитражный суд Башкирии обязал ООО «Служба заказчика» вернуть мэрии Уфы незаконно полученные 10 га земли стоимостью более 40 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики во вторник.

Установлено, что в апреле 2015 года Управление по земельным ресурсам администрации Уфы заключило с ООО договор, согласно которому фирме передавалось в собственность около 10 га земли в микрорайоне Дема.

«Участок кадастровой стоимостью свыше 40 млн рублей предоставлялся в качестве компенсации затрат, понесенных организацией на завершение строительства проблемных домов. Однако действия муниципалитета были незаконными, так как он не обладал правом предоставлять землю в качестве компенсации», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура республики внесла в мэрию представление. По результатам его рассмотрения администрация обратилась в Арбитражный суд республики за признанием договора недействительным и возвратом земельного участка.

Решением Арбитражного суда РБ участок возвращен в собственность муниципалитета.

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