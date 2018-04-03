Мэрия Уфы незаконно передала застройщику около 10 га земли, участок будет возвращен муниципалитету — прокуратура

Установлено, что в апреле 2015 года Управление по земельным ресурсам администрации Уфы заключило с ООО договор, согласно которому фирме передавалось в собственность около 10 га земли в микрорайоне Дема.

«Участок кадастровой стоимостью свыше 40 млн рублей предоставлялся в качестве компенсации затрат, понесенных организацией на завершение строительства проблемных домов. Однако действия муниципалитета были незаконными, так как он не обладал правом предоставлять землю в качестве компенсации», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура республики внесла в мэрию представление. По результатам его рассмотрения администрация обратилась в Арбитражный суд республики за признанием договора недействительным и возвратом земельного участка.