В батутном зале кемеровского ТЦ провода свисали над ванной с мягкими кубиками
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU. Высоковольтные провода, проложенные в нарушение правил пожарной безопасности через зрительные залы и детские комнаты торгового центра в Кемерове, могли стать источником пожара, унесшего жизни 64 человек, сообщили в Следственном комитете.
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