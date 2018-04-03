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11:01 (мск), источник: Интерфакс

В батутном зале кемеровского ТЦ провода свисали над ванной с мягкими кубиками

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU. Высоковольтные провода, проложенные в нарушение правил пожарной безопасности через зрительные залы и детские комнаты торгового центра в Кемерове, могли стать источником пожара, унесшего жизни 64 человек, сообщили в Следственном комитете.

Пожар в торговом центре в Кемерово
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«Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены транзитом через зал», — говорится в видеоролике на YouTube-канале СК.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нем отмечается, что по данным очевидцев, в батутном центре, где возник пожар, пучок электрических проводов «свисал практически над ванной с мягкими кубиками и в нем могло произойти короткое замыкание».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Расследуется уголовное дело, арестовано семь человек.

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Пожар в торговом центре в Кемерово
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