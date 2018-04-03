В батутном зале кемеровского ТЦ провода свисали над ванной с мягкими кубиками

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«Кабели высокого напряжения в нарушение всех правил были проложены транзитом через зал», — говорится в видеоролике на YouTube-канале СК.

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В нем отмечается, что по данным очевидцев, в батутном центре, где возник пожар, пучок электрических проводов «свисал практически над ванной с мягкими кубиками и в нем могло произойти короткое замыкание».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Расследуется уголовное дело, арестовано семь человек.