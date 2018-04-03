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10:56 (мск), источник: Вести Иркутск

Эвакуатор уронил автомобиль при погрузке в центре Иркутска

Инцидент произошёл на улице Софьи Перовской.

Источник: Вести Иркутск

Инцидент произошёл на улице Софьи Перовской.

Автомобиль встал на колёса с левой стороны. При этом и сам манипулятор завалился набок. Возможно, эвакуаторщик не закрепил подпорки перед подъёмом, да и машина могла перевесить максимальную грузоподъёмность. В пресс-службе Главка МВД региона пояснили, что водителю автомобиля в таких случаях нужно вызывать участкового. Он осмотрит место происшествия и зафиксирует повреждения. Также владельцу кроссовера стоит обратиться к независимому оценщику.

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