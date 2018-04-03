Эвакуатор уронил автомобиль при погрузке в центре Иркутска
Инцидент произошёл на улице Софьи Перовской.
Инцидент произошёл на улице Софьи Перовской.
Инцидент произошёл на улице Софьи Перовской.
Автомобиль встал на колёса с левой стороны. При этом и сам манипулятор завалился набок. Возможно, эвакуаторщик не закрепил подпорки перед подъёмом, да и машина могла перевесить максимальную грузоподъёмность. В
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