Эвакуатор уронил автомобиль при погрузке в центре Иркутска

Автомобиль встал на колёса с левой стороны. При этом и сам манипулятор завалился набок. Возможно, эвакуаторщик не закрепил подпорки перед подъёмом, да и машина могла перевесить максимальную грузоподъёмность. В пресс-службе Главка МВД региона пояснили, что водителю автомобиля в таких случаях нужно вызывать участкового. Он осмотрит место происшествия и зафиксирует повреждения. Также владельцу кроссовера стоит обратиться к независимому оценщику.