В Кежемском районе мужчина незаконно срубил деревьев на 1,3 миллиона

Как пояснили в ГУ МВД по краю, место незаконной вырубки леса обнаружили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Кежемского района. Оперативники установили, что лес рубил 38-летний местный житель. Он не получал никаких разрешающих документов, но нанял бригаду лесорубов, которые вырубили более 150 кубометров сосен, елей и лиственниц. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под стражей.