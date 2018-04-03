ФСБ предотвратила утечку секретных военных данных за границу

Передачу секретных карт Генштаба ВС РФ за границу пресекли сотрудники УФСБ России по Свердловской области в сотрудничестве с коллегами из Крыма и Омской области. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

По данным спецслужбы, была пресечена незаконная деятельность лиц, причастных к нелегальному сбору «для последующей передачи иностранной стороне» секретных топографических материалов военного назначения.

«По местам проживания трех граждан РФ и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники ФСБ объявили задержанным о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж».

«Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», — добавили в ведомстве.

Кроме того, по сведениям ФСБ, ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьёй «Госизмена».