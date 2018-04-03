ФСБ предотвратила утечку секретных военных данных за границу
Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ.
Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ.
Передачу секретных карт Генштаба ВС РФ за границу пресекли сотрудники УФСБ России по Свердловской области в сотрудничестве с коллегами из Крыма и Омской области. Об этом сообщили 3 апреля в
По данным спецслужбы, была пресечена незаконная деятельность лиц, причастных к нелегальному сбору «для последующей передачи иностранной стороне» секретных топографических материалов военного назначения.
«По местам проживания трех граждан РФ и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены
Отмечается, что сотрудники ФСБ объявили задержанным о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж».
«Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», — добавили в ведомстве.
Кроме того, по сведениям ФСБ, ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьёй «Госизмена».
Добавим, 29 марта в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.