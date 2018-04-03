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11:06 (мск), источник: ИА REGNUM

ФСБ предотвратила утечку секретных военных данных за границу

Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ.

Передачу секретных карт Генштаба ВС РФ за границу пресекли сотрудники УФСБ России по Свердловской области в сотрудничестве с коллегами из Крыма и Омской области. Об этом сообщили 3 апреля в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

По данным спецслужбы, была пресечена незаконная деятельность лиц, причастных к нелегальному сбору «для последующей передачи иностранной стороне» секретных топографических материалов военного назначения.

«По местам проживания трех граждан РФ и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники ФСБ объявили задержанным о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж».

«Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем», — добавили в ведомстве.

Кроме того, по сведениям ФСБ, ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьёй «Госизмена».

Добавим, 29 марта в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что сотрудниками УФСБ на Кубани раскрыта подпольная деятельность по подготовке теракта религиозно-экстремистской ячейки.

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