Главе села в Крыму грозит тюрьма за гибель ребенка на детской площадке

По данным ведомства, 24 июля 2017 года вблизи детской площадки незакрепленная металлическая конструкция качелей опрокинулась на 8-летнего мальчика. От полученных травм он скончался в больнице.
Как уточнили в пресс-службе, глава сельского поселения достоверно знал о том, что демонтированные качели представляют опасность, и не принял никаких мер, чтобы обеспечить их техническую исправность или вывезти с прилегающей к детской площадке территории.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего арест. Также он отстранен от занимаемой должности.
Главе сельского поселения грозит до 5 лет лишения свободы.
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