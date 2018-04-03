В Петро-Славянке «Шевроле Нива» уехала в реку
О «водном» ДТП в посёлке
О «водном» ДТП в посёлке
«Нива» трансформировалась в катер, — пишет очевидец.
Судя по фотографиям, «Шевроле Нива» скатилась в реку, уже освободившуюся ото льда, рядом с мотом. О том, что произошло с людьми в машине, не сообщается.
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