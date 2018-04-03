Экс-главу Крымского района Разумеева осудили за незаконную сдачу в аренду земли заказника
Крымский районный суд вынес приговор бывшему главе муниципалитета Анатолию Разумееву.
Крымский районный суд вынес приговор бывшему главе муниципалитета Анатолию Разумееву.
«Приговором Крымского районного суда Разумееву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года», — сообщает
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