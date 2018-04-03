Иркутянка перепутала педали и въехала в припаркованную машину

В минувшие выходные в Иркутске на трамвайном кольце в Солнечном произошло неожиданное ДТП. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщил очевидец.

31 марта около десяти часов вечера, выезжая с прилегающей территории, женщина за рулем иномарки перепутала педали газа и тормоза и на полном ходу въехала в припаркованную на обочине малолитражку. На момент ДТП в автомобиле кроме женщины были мужчина и ребенок. Они не пострадали.