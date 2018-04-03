В «Пулково» задержали организатора торговли людьми

Источник: Комсомольская правда

Почти год полицейские искали по всей стране 47-летнего мигранта из ближнего зарубежья. Его подозревали в незаконной торговле. И продавал он не продукты, не вещи, а людей. И накануне преступника задержали.

— Сотрудниками транспортной полиции в ходе обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в централизованном пассажирском терминале «Пулково» выявлен 47-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске, — сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

Все это время он жил в Петербурге. А разыскивали его, как оказалось, даже не за то, что он продавал людей. Он к тому же был организатором этой торговли.

Сейчас злодея задержали, а информацию о нем передали инициатору розыска.