В Апшеронском районе начальника отдела ветуправления заподозрили в мошенничестве
Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю выявили факт мошенничества в особо крупном размере при получении субсидий.
Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю выявили факт мошенничества в особо крупном размере при получении субсидий.
По версии следствия, в марте 2016 года мужчина, чтобы получить субсидии, зарегистрировался в налоговой инспекции в качестве главы КФК. Он изготовил фиктивный пакет документов о якобы совершенной между ним и главой КФХ другого района сделки на приобретение 40 голов крупного рогатого скота. Мужчина также изготовил поддельное ветеринарное свидетельство, согласно которому приобретенные животные здоровы и перемещены на его хозяйство в Апшеронске.
После злоумышленник передал пакет документов и заявление о предоставлении субсидий в районную администрацию. На основании предоставленных документов ему утвердили выплату субсидий. Из муниципального бюджета на счет мужчины поступила сумма в размере более 1,9 млн рублей, сообщили
В отношении начальника противоэпизоотического отдела ветуправления района возбудили уголовное дело.
Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливают обстоятельства преступления.
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