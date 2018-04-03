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12:19 (мск), источник: Кубань 24

В Апшеронском районе начальника отдела ветуправления заподозрили в мошенничестве

Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю выявили факт мошенничества в особо крупном размере при получении субсидий.

По версии следствия, в марте 2016 года мужчина, чтобы получить субсидии, зарегистрировался в налоговой инспекции в качестве главы КФК. Он изготовил фиктивный пакет документов о якобы совершенной между ним и главой КФХ другого района сделки на приобретение 40 голов крупного рогатого скота. Мужчина также изготовил поддельное ветеринарное свидетельство, согласно которому приобретенные животные здоровы и перемещены на его хозяйство в Апшеронске.

После злоумышленник передал пакет документов и заявление о предоставлении субсидий в районную администрацию. На основании предоставленных документов ему утвердили выплату субсидий. Из муниципального бюджета на счет мужчины поступила сумма в размере более 1,9 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении начальника противоэпизоотического отдела ветуправления района возбудили уголовное дело.

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливают обстоятельства преступления.

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