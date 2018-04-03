В Апшеронском районе начальника отдела ветуправления заподозрили в мошенничестве

По версии следствия, в марте 2016 года мужчина, чтобы получить субсидии, зарегистрировался в налоговой инспекции в качестве главы КФК. Он изготовил фиктивный пакет документов о якобы совершенной между ним и главой КФХ другого района сделки на приобретение 40 голов крупного рогатого скота. Мужчина также изготовил поддельное ветеринарное свидетельство, согласно которому приобретенные животные здоровы и перемещены на его хозяйство в Апшеронске.