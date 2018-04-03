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16:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградца, убившего троих человек, поймали спустя 32 года

32 года этот мужчина скрывался от правосудия по липовым документам, скитался по стране, работал на вахтах, но все это время помнил о том ужасном преступлении, которое он совершил с братьями в Камышине Волгоградской области. Сейчас ему 57 лет, но он ответил за все сполна.

9 апреля 1985 года — в этот день Камышин потрясла серия зверских преступлений. За сутки были убиты три человека, одного их них зарезали ради мотоцикла. Еще одного местного жителя избили до полусмерти (но, к счастью, он выжил).

Прокуратура тогда завела уголовное дело по трем статьям «убийство», «разбой» и «угон».

Следователи выяснили, что все это дело рук четырех братьев, которые в тот день собрались вместе на похороны родственницы. Поминая умершую, один из братьев вдруг вспомнил о долге, который ему не вернул сосед. И мужчины отправились забирать должок. Нагрянув к соседу, они избили его до полусмерти, забрали 3,5 рубля и свитер, и отправились дальше пить.

Но «приключений» показалось мало, и они решили отправиться в соседнее село к невестам. Понимая, что добираться до деревни пешком будет тяжело, братья решили подыскать транспорт. Проходя по дачным участкам, они наткнулись на сторожа, который сделал им замечание. Конфликт быстро перерос в драку. Братья убили сторожа, а тело спрятали в подвале одного из домиков СНТ.

Дальше по дороге они увидели мотоцикл на приусадебном участке и садовода. Бандиты попросили подвести их, но дачник отказался. Это стоило ему жизни. Разъяренные братья убили и его. Тело мужчины с многочисленными травмами потом нашли в 300-х метрах от его участка.

Третьей жертвой безудержной «семейки» стал сторож песчаного карьера, возле которого на беду в мотоцикле закончился бензин. Братья зарезали сторожа — тот скончался от ножевого ранения в грудь.

В те далекие времена следователям удалось по «горячим следам» задержать троих братьев. А один — 1961 года рождения — сбежал. Его объявили во всесоюзный розыск. И только сейчас — спустя 32 года — нашли, рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Оказалось, что все это время мужчина жил по липовым документам. Точнее паспорт он получил законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата камышанина. При этом он даже умудрился три года отсидеть в колонии за кражу, совершенную им в Кировской области.

29 марта 2018-го убийцу задержали в Ижевске. Задерживали сотрудники угрозыска Удмуртии при силовой поддержке «СОБР» республиканского Управления Росгвардии. Сейчас преступника уже этапировали в Волгоградскую область. Камышанин во всем признался. Удивительно, но он до сих пор помнит все подробности совершенных им преступлений в мельчайших деталях. Сейчас с его участием проводятся следственные действия.

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