Волгоградца, убившего троих человек, поймали спустя 32 года

9 апреля 1985 года — в этот день Камышин потрясла серия зверских преступлений. За сутки были убиты три человека, одного их них зарезали ради мотоцикла. Еще одного местного жителя избили до полусмерти (но, к счастью, он выжил).

Прокуратура тогда завела уголовное дело по трем статьям «убийство», «разбой» и «угон».

Следователи выяснили, что все это дело рук четырех братьев, которые в тот день собрались вместе на похороны родственницы. Поминая умершую, один из братьев вдруг вспомнил о долге, который ему не вернул сосед. И мужчины отправились забирать должок. Нагрянув к соседу, они избили его до полусмерти, забрали 3,5 рубля и свитер, и отправились дальше пить.

Но «приключений» показалось мало, и они решили отправиться в соседнее село к невестам. Понимая, что добираться до деревни пешком будет тяжело, братья решили подыскать транспорт. Проходя по дачным участкам, они наткнулись на сторожа, который сделал им замечание. Конфликт быстро перерос в драку. Братья убили сторожа, а тело спрятали в подвале одного из домиков СНТ.

Дальше по дороге они увидели мотоцикл на приусадебном участке и садовода. Бандиты попросили подвести их, но дачник отказался. Это стоило ему жизни. Разъяренные братья убили и его. Тело мужчины с многочисленными травмами потом нашли в 300-х метрах от его участка.

Третьей жертвой безудержной «семейки» стал сторож песчаного карьера, возле которого на беду в мотоцикле закончился бензин. Братья зарезали сторожа — тот скончался от ножевого ранения в грудь.

В те далекие времена следователям удалось по «горячим следам» задержать троих братьев. А один — 1961 года рождения — сбежал. Его объявили во всесоюзный розыск. И только сейчас — спустя 32 года — нашли, рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Оказалось, что все это время мужчина жил по липовым документам. Точнее паспорт он получил законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата камышанина. При этом он даже умудрился три года отсидеть в колонии за кражу, совершенную им в Кировской области.