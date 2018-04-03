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12:27 (мск), источник: Sputnik.by

Убийце школьницы из Вязынки вынесут приговор во вторник

По данным следствия, обвиняемый сначала убил 14-летнюю девочку, а потом ее изнасиловал.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Суд Молодечненского района во вторник озвучит приговор обвиняемому по громкому делу об убийстве школьницы из Вязынки, сообщил Sputnik прокурор отдела прокуратуры Монской области Сергей Шаровар.

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Жительница Вязынки пропала 29 июля 2017 года, 1 августа ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве недалеко от деревни.

По горячим следам был задержан подозреваемый — 24-летний житель Минска.

Как сообщил Шаровар, обвиняемый сначала задушил 14-летнюю девочку, а после совершил насилие над ее телом.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство), ч. 1 ст. 347 (надругательство над трупом) Уголовного кодекса Беларуси.

Обвиняемый свою признал полностью, но сотрудничать со следствием отказался. Гособвинитель попросил для обвиняемого 17 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

СК обнародовал видео с места убийства школьницы в Минской области.

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