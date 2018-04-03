Убийце школьницы из Вязынки вынесут приговор во вторник
По данным следствия, обвиняемый сначала убил 14-летнюю девочку, а потом ее изнасиловал.
По данным следствия, обвиняемый сначала убил 14-летнюю девочку, а потом ее изнасиловал.
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Суд Молодечненского района во вторник озвучит приговор обвиняемому по громкому делу об убийстве школьницы из Вязынки, сообщил Sputnik прокурор отдела прокуратуры Монской области Сергей Шаровар.
Жительница Вязынки пропала 29 июля 2017 года, 1 августа ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве недалеко от деревни.
По горячим следам был задержан подозреваемый — 24-летний житель Минска.
Как сообщил Шаровар, обвиняемый сначала задушил 14-летнюю девочку, а после совершил насилие над ее телом.
Минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 (убийство), ч. 1 ст. 347 (надругательство над трупом) Уголовного кодекса Беларуси.
Обвиняемый свою признал полностью, но сотрудничать со следствием отказался. Гособвинитель попросил для обвиняемого 17 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.
СК обнародовал видео с места убийства школьницы в Минской области.
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