Лискинец ответит в суде за убийство знакомого битой
Молодой человек нанес приятелю 7 ударов по голове.
Молодой человек нанес приятелю 7 ударов по голове.
В Лискинский райсуд направили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, насмерть забившего бейсбольной битой 25-летнего знакомого. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель межрайпрокурора Алексей Гаврилов в понедельник, 2 апреля.
Ссора между приятелями произошла 25 декабря 2017 года. Парни употребляли спиртное в компании в одном из многоквартирных домов по улице Титова. Во время ссоры старший из приятелей схватил биту и семь раз ударил ей друга по голове. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Лискинец скончался в больнице от полученных травм 11 января 2018 года.
Подозреваемый признал вину в умышленном убийстве частично (ч. 2. ст. 105 УК РФ). Молодой человек пояснил, что не собирался убивать знакомого. Лискинцу грозит до 15 лет лишения свободы.
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