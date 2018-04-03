Лискинец ответит в суде за убийство знакомого битой

Ссора между приятелями произошла 25 декабря 2017 года. Парни употребляли спиртное в компании в одном из многоквартирных домов по улице Титова. Во время ссоры старший из приятелей схватил биту и семь раз ударил ей друга по голове. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь. Лискинец скончался в больнице от полученных травм 11 января 2018 года.