СМИ сообщили об отравлении Юлии Скрипаль после получения доступа к банковскому счету
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU. Дочь
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU. Дочь
По данным издания, эти деньги стали выручкой от продажи дома в Великобритании, который принадлежал ее брату Александру и его бывшей жене Наталии. Александр в прошлом году умер «при невыясненных обстоятельствах» в
Наталия, которая сейчас замужем за тренером по теннису, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу.
По информации Daily Mirror, сейчас деньги находятся в одном из российских банков.
Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Всего в связи с ситуацией вокруг «дела Скрипаля» 29 стран объявили персоной нон грата российских дипломатов, Москва приняла зеркальные меры.
Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке вблизи одного из торговых центров города Солсбери. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
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