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12:30 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили об отравлении Юлии Скрипаль после получения доступа к банковскому счету

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU. Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена вместе со своим отцом через несколько дней после получения доступа к «секретному банковскому счету» в размере 150 тысяч фунтов стерлингов, сообщает британская газета Daily Mirror.

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По данным издания, эти деньги стали выручкой от продажи дома в Великобритании, который принадлежал ее брату Александру и его бывшей жене Наталии. Александр в прошлом году умер «при невыясненных обстоятельствах» в Санкт-Петербурге, уточняет издание.

Наталия, которая сейчас замужем за тренером по теннису, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу.

Daily Mirror пишет, что Юлия получила доверенность на использование этого счета, зарегистрированного на Александра, еще в конце февраля — от своего отца Сергея Скрипаля.

По информации Daily Mirror, сейчас деньги находятся в одном из российских банков.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Всего в связи с ситуацией вокруг «дела Скрипаля» 29 стран объявили персоной нон грата российских дипломатов, Москва приняла зеркальные меры.

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Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке вблизи одного из торговых центров города Солсбери. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Что скажет Юлия Скрипаль и дадут ли ей это сделать
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30 марта© Ньюстюб
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