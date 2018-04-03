Жертвами аварии с тягачом в Троицком районе стали 2 человека

Водитель и пассажирка автомобиля «УАЗ Патриот» скончались после столкновения с тягачом Volvo FH/45 в Троицком районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отдел пропаганды областной ГИБДД.

Авария произошла 3 апреля в 11.30 на 3 километре автодороги Троицк-ГРЭС. Водитель 1956 года рождения управляя автомобилем «УАЗ Патриот», выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo FH/45 под управлением 42-летнего жителя Снежинска.

В результате ДТП водитель и пассажир УАЗа (женщина 1981 года рождения) скончались на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Погибший водитель к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Он ехал в автомобиле со своей дочерью по бытовым нуждам. У погибшей женщины остался 10-летний сын.