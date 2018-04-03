Житель Екатеринбурга, выбросивший кота с 13-го этажа, отделался штрафом
Екатеринбург. 3 апреля.
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Екатеринбург. 3 апреля.
Мужчина признан виновным по ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей.
Как сообщалось, 37-летний мужчина выбросил одного из своих котов с балкона квартиры на 13-м этаже в январе этого года. Животное погибло. В тот вечер мужчина вместе со своим устроили застолье.
Ночью два его кота затеяли драку и разбудили хозяина, что очень его разозлило. Мужчина схватил одного из котов и выбросил его с балкона, после чего сел смотреть телевизор.
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