Житель Екатеринбурга, выбросивший кота с 13-го этажа, отделался штрафом

Мужчина признан виновным по ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей.

Как сообщалось, 37-летний мужчина выбросил одного из своих котов с балкона квартиры на 13-м этаже в январе этого года. Животное погибло. В тот вечер мужчина вместе со своим устроили застолье.