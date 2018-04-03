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12:20 (мск), источник: Вести - Пермь

ЧП в бассейне: возбуждено уголовное дело

В бассейне Олимпия едва не утонула 10-летняя девочка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП в пермском бассейне «Олимпия», накануне сюда на тренировку пришла 10-летняя девочка. Находясь в воде, ребенок внезапно начал тонуть. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии, подробности сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Пермскому краю.

«2 апреля из бассейна, расположенного в Индустриальном районе Перми, в больницу была доставлена 10-летняя девочка в бессознательном состоянии. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, во время тренировки в бассейне девочка внезапно начала тонуть. Спасатели извлекли ребенка из воды, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и после проведения реанимационных мероприятий девочка в бессознательном состоянии была госпитализирована.

В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается и осматривается документация, регламентирующая проведение плавательных тренировок с детьми, проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств, — сообщил Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю.

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