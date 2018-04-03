ЧП в бассейне: возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП в пермском бассейне «Олимпия», накануне сюда на тренировку пришла 10-летняя девочка. Находясь в воде, ребенок внезапно начал тонуть. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии, подробности сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Пермскому краю.

«2 апреля из бассейна, расположенного в Индустриальном районе Перми, в больницу была доставлена 10-летняя девочка в бессознательном состоянии. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, во время тренировки в бассейне девочка внезапно начала тонуть. Спасатели извлекли ребенка из воды, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и после проведения реанимационных мероприятий девочка в бессознательном состоянии была госпитализирована.