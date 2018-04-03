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12:55 (мск), источник: РИА Крым

ФСБ пресекла в Крыму и на материке передачу секретных карт за рубеж

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ разоблачили попытку передать иностранцам секретные военные карты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Свердловское управление ведомства.

«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России», — рассказали в ФСб.

При этом в ведомстве не уточнили, где именно служат или работают задержанные и спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы.

В ФСБ отметили, что силовики решили не возбуждать уголовное дело, ограничившись предупреждением в отношении указанных лиц о «недопустимости действий, подпадающих под статьи УК «Государственная измена» и «Шпионаж».

Задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, а также «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем». В ведомстве добавили, что ранее один из них привлекался к ответственности за госизмену, не уточнив при этом, был ли он осужден.

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