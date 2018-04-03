ФСБ пресекла в Крыму и на материке передачу секретных карт за рубеж

«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России», — рассказали в ФСб.

При этом в ведомстве не уточнили, где именно служат или работают задержанные и спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы.

В ФСБ отметили, что силовики решили не возбуждать уголовное дело, ограничившись предупреждением в отношении указанных лиц о «недопустимости действий, подпадающих под статьи УК «Государственная измена» и «Шпионаж».