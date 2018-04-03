В Балтийске на глазах у рыбаков и туристов затонул противолодочный корабль
В военной гавани Балтийска частично ушел под воду малый противолодочный корабль проекта 1124 «Альбатрос». Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.
В военной гавани Балтийска частично ушел под воду малый противолодочный корабль проекта 1124 «Альбатрос». Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.
Корабль был списан несколько лет назад, однако
— Не понимаю, как такое возможно, — возмущается житель Балтийска, бывший кадровый офицер флота. — Если корабль списали, необходимо его отправить на судоремонтный завод на утилизацию. Но этого не происходит, я считаю это позором!
Напомнил, в ноябре 2012 в военной гавани Балтийска затонул сторожевой корабль «Неукротимый». Он также к тому времени был выведен из боевого состава Балтийского флота. Позднее «Неукротимый» распилили на металлолом.
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