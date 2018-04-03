В Балтийске на глазах у рыбаков и туристов затонул противолодочный корабль

Источник: Комсомольская правда

Корабль был списан несколько лет назад, однако по-прежнему находится в окружении действующих боевых кораблей. Так, сзади стоит базовый тральщик, а, кроме того, рядом ошвартованы еще несколько малых противолодочных кораблей.

— Не понимаю, как такое возможно, — возмущается житель Балтийска, бывший кадровый офицер флота. — Если корабль списали, необходимо его отправить на судоремонтный завод на утилизацию. Но этого не происходит, я считаю это позором!