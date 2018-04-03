В Саянске двое мужчин убили бомжа
В Саянске около одного из домов микрорайона Мирный было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
В Саянске около одного из домов микрорайона Мирный было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Как сообщает 3 апреля 2018 года
По версии следствия, вечером 28 марта в квартире одного из домов трое нигде не работающих мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В
Подозреваемых быстро нашли, это местные жители 27 и 29 лет, один из которых ранее был судим за совершение имущественного преступления. Оба мужчины ведут антиобщественный образ жизни. Злоумышленникам предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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