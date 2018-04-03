В Саянске двое мужчин убили бомжа

По версии следствия, вечером 28 марта в квартире одного из домов трое нигде не работающих мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, двое из компании начали избивать, а затем душить своего знакомого. Заметив, что мужчина подает признаки жизни, 27-летний молодой человек ножом нанес ему удар в шею, после чего 59-летний потерпевший, без определённого места жительства, скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, тело завернули в простыню, ночью вынесли его через кухонное окно первого этажа на улицу и оставили его за домом. Страшную находку утром обнаружил сотрудник одной из управляющих компаний, о чем незамедлительно сообщил в полицию.