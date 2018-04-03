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12:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Саянске двое мужчин убили бомжа

В Саянске около одного из домов микрорайона Мирный было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщает 3 апреля 2018 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 28 марта в квартире одного из домов трое нигде не работающих мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, двое из компании начали избивать, а затем душить своего знакомого. Заметив, что мужчина подает признаки жизни, 27-летний молодой человек ножом нанес ему удар в шею, после чего 59-летний потерпевший, без определённого места жительства, скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, тело завернули в простыню, ночью вынесли его через кухонное окно первого этажа на улицу и оставили его за домом. Страшную находку утром обнаружил сотрудник одной из управляющих компаний, о чем незамедлительно сообщил в полицию.

Подозреваемых быстро нашли, это местные жители 27 и 29 лет, один из которых ранее был судим за совершение имущественного преступления. Оба мужчины ведут антиобщественный образ жизни. Злоумышленникам предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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