Инспектор новосибирского Россельхознадзора получил взятку за картошку
Он внес ложные сведения в документы на перевозку 140 тонн продукции.
Он внес ложные сведения в документы на перевозку 140 тонн продукции.
Сотрудник управления Россельхознадзора по Новосибирской области попался на взятке. Сообщается, что 37-летний мужчина работал в отделе надзора в области карантина растений и оформлял фитосанитарные сертификаты.
— В семь сертификатов на 140 тонн картофеля производственного свежего, перевозимого на семи грузовых автомобилях с территории нашей страны в Казахстан, инспектор внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, чтобы перевозчик избежал экспертизы о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, — рассказывают в
За это мужчина получил 17 тысяч рублей. Сразу после получения денег инспектора задержали сотрудники ФСБ. В отношении него возбуждено два уголовных дела — «получение взятки» и «служебный подлог». Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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