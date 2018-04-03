Инспектор новосибирского Россельхознадзора получил взятку за картошку

Сотрудник управления Россельхознадзора по Новосибирской области попался на взятке. Сообщается, что 37-летний мужчина работал в отделе надзора в области карантина растений и оформлял фитосанитарные сертификаты.

— В семь сертификатов на 140 тонн картофеля производственного свежего, перевозимого на семи грузовых автомобилях с территории нашей страны в Казахстан, инспектор внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, чтобы перевозчик избежал экспертизы о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК по области.