Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
В немецкой армии планируют ввести форму для беременных
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Пять мощных взрывов прогремели в Хабаровске - СМИ
Госдеп назвал незаконной высылку дипломатов из РФ
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Россияне стали больше покупать товаров для дома и ремонта
Готовы ли Москва и Санкт-Петербург к ЧМ-2018?
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
12:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Инспектор новосибирского Россельхознадзора получил взятку за картошку

Он внес ложные сведения в документы на перевозку 140 тонн продукции.

Сотрудник управления Россельхознадзора по Новосибирской области попался на взятке. Сообщается, что 37-летний мужчина работал в отделе надзора в области карантина растений и оформлял фитосанитарные сертификаты.

— В семь сертификатов на 140 тонн картофеля производственного свежего, перевозимого на семи грузовых автомобилях с территории нашей страны в Казахстан, инспектор внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, чтобы перевозчик избежал экспертизы о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК по области.

За это мужчина получил 17 тысяч рублей. Сразу после получения денег инспектора задержали сотрудники ФСБ. В отношении него возбуждено два уголовных дела — «получение взятки» и «служебный подлог». Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 До отравления дочь Скрипаля получила доступ к тайному счету в $211 тысяч
ФСБ задержали шпионов, которые обменивались картами Генштаба России
СК показал высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего ТЦ
Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть
В Роструде рассказали о праздничных выходных в мае и июне
Зачем Трамп пригласил Путина в Белый дом
СМИ узнали о «секретном банковском счете» дочери Скрипаля
«Газпром» нашел способ обхода санкций для «Северного потока-2»
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались 5,7 млн человек
Спорт
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием «Ювентус» принимает «Реал» в четвертьфинале Лиги чемпионов и попытается в пятый раз подряд выбить «сливочных» из турнира по итогам двухматчевого противостояния
Авто
Китайцы начинают продажи быстрого (и роскошного) внедорожника 25 апреля в Китае стартуют продажи гибридного кроссовера WEY P8, который уже попался в объективы китайских автожурналистов
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Апартаменты не будут приравнивать к жилью
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь