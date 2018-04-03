Омский водоканал предупреждает жителей города о мошенниках
Омский водоканал предупреждает жителей города о мошенниках. В компании вновь зафиксировали волну обращений от омичей.
Омский водоканал предупреждает жителей города о мошенниках. В компании вновь зафиксировали волну обращений от омичей.
Люди жалуются на организации, которые навязывают поверку счетчиков и их замену. Как правило, неизвестные представляются сотрудниками ресурсонабжающей организации и просят пустить их в квартиру — чтобы оценить состояние прибора учёта.
Как правило — у них он в большинстве случаев
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