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12:31 (мск), источник: Вести - Омск

Омский водоканал предупреждает жителей города о мошенниках

Омский водоканал предупреждает жителей города о мошенниках. В компании вновь зафиксировали волну обращений от омичей.

Люди жалуются на организации, которые навязывают поверку счетчиков и их замену. Как правило, неизвестные представляются сотрудниками ресурсонабжающей организации и просят пустить их в квартиру — чтобы оценить состояние прибора учёта.

Как правило — у них он в большинстве случаев почему-то оказывается неисправным. Тогда мошенники предлагают его поменять. Специалисты омскводоканала просят омичей быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.

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