В Башкирии вынесли приговор фельдшеру, который отказался ехать к умирающему мужчине.

Как сообщает прокуратура республики, 35-летний мужчина получил 2,5 года условного срока.

Верховный суд Башкирии утвердил приговор, который ранее вынес Бирский межрайонный суд. Фельдшера осудили по статье «неоказание помощи больному, если оно повлекло по неосторожности его смерть». Кроме условного срока, ему также на два года запретили заниматься медицинской деятельностью.

Установлено, что в ноябре 2014 года местная жительница по телефону сообщила фельдшеру об ухудшении самочувствия своего мужа. Медработник отказался прийти на дом и не вызвал скорую помощь. В результате его действий, женщина самостоятельно повезла мужа в районную больницу, где последний скончался.