В Башкирии уже месяц ищут 36-летнюю Лейсан Гарипову
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Нефтекамске 3 марта пропала 36-летняя Лейсан Гарипова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
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