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12:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии уже месяц ищут 36-летнюю Лейсан Гарипову

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Нефтекамске 3 марта пропала 36-летняя Лейсан Гарипова. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 174 см, телосложение среднее, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.

Разыскиваемая была одета в серую шапку с белым помпоном, синюю куртку, серые штаны и черные кожаные сапоги до колен.

«Все, кто имеет какую-либо информацию о ее местонахождении, позвоните по телефонам: 02, 020 или 8−800−700−54−52», — обратились к гражданам волонтеры.

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