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12:51 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге планировавшего поджог курсанта отправили в психбольницу

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский окружной военный суд во вторник направил на лечение в психбольницу курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке поджога казармы и взрыва тележки с мороженым в Петербурге.

Источник: РИА Новости

У подсудимого обнаружена шизофрения.

«Направить Осипова в психиатрический стационар до вывода его из этого состояния», — огласил решение судья. После лечения, по словам судьи, суд вернется к рассмотрению уголовного дела.

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