В Петербурге планировавшего поджог курсанта отправили в психбольницу
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский окружной военный суд во вторник направил на лечение в психбольницу курсанта
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский окружной военный суд во вторник направил на лечение в психбольницу курсанта
У подсудимого обнаружена шизофрения.
«Направить Осипова в психиатрический стационар до вывода его из этого состояния», — огласил решение судья. После лечения, по словам судьи, суд вернется к рассмотрению уголовного дела.
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