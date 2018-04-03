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14:02 (мск), источник: Volga News

Суд арестовал двух предполагаемых членов ОПГ «Законовские» по подозрению в убийстве

Суд Самарского района региональной столицы арестовал на месяц (на время расследования) двух предполагаемых членов ОПГ «Законовские» Ильдара Юсупова и Илью Жигулина.

«Жигулину и Юсупову избрано в качестве меры пресечения заключение под стражу до 27 апреля, — официально сообщили Волга Ньюс в суде Самарского района. — Их подозревают в убийстве, уголовное дело расследуется по ст. 105 ч. 1 УК РФ».

Как сообщили Волга Ньюс в правоохранительных органах, Жигулина и Юсупова подозревают в убийстве Александра Будаева. Преступление было совершено в 2010 году.

Будаева забили до смерти металлическими прутьями в подъезде его дома.

Известно, что до этого Будаев руководил одним из ЧОПов. В 2010 г. он участвовал в проверке ЧОПов вместе с лицензионно-разрешительной службой областной полиции и руководителем Правозащитной ассоциации охранного бизнеса Светланой Терновой. Будаев присутствовал непосредственно на инспекции ЧОПов. В некоторых ЧОПах, которые, как предполагалось, были связаны с преступными формированиями, ревизоры изымали оружие.

Известно также, что сам Будаев был знаком правоохранителям как человек, работавший у ранее судимого за вымогательство бизнесмена Владимира Плотникова по кличке Плот.

Задержать Юсупова и Жигулина удалось благодаря работе Управления ФСБ по Самарской области.

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