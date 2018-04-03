Суд арестовал двух предполагаемых членов ОПГ «Законовские» по подозрению в убийстве
Суд Самарского района региональной столицы арестовал на месяц (на время расследования) двух предполагаемых членов ОПГ «Законовские» Ильдара Юсупова и Илью Жигулина.
Суд Самарского района региональной столицы арестовал на месяц (на время расследования) двух предполагаемых членов ОПГ «Законовские» Ильдара Юсупова и Илью Жигулина.
«Жигулину и Юсупову избрано в качестве меры пресечения заключение под стражу до 27 апреля, — официально сообщили Волга Ньюс в суде Самарского района. — Их подозревают в убийстве, уголовное дело расследуется по ст. 105 ч. 1 УК РФ».
Как сообщили Волга Ньюс в правоохранительных органах, Жигулина и Юсупова подозревают в убийстве Александра Будаева. Преступление было совершено в 2010 году.
Будаева забили до смерти металлическими прутьями в подъезде его дома.
Известно, что до этого Будаев руководил одним из ЧОПов. В 2010 г. он участвовал в проверке ЧОПов вместе с
Известно также, что сам Будаев был знаком правоохранителям как человек, работавший у ранее судимого за вымогательство бизнесмена Владимира Плотникова по кличке Плот.
Задержать Юсупова и Жигулина удалось благодаря работе Управления ФСБ по Самарской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.