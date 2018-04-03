Новосибирского таксиста обвинили в краже фотоаппарата и телефона

Полицейские Новосибирска задержали женщину, занимающуюся частным извозом, ее обвиняют в краже фотоаппарата и сотового телефона.

Началось все с обращения местного жителя с заявлением в отдел полиции № 7 «Ленинский» в январе. Он рассказал, что недавно воспользовался услугами такси, рассчитался за поездку, вышел из автомобиля и спустя какое-то время понял, что оставил технику в машине.

— Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность водителя — 50-летнюю жительницу Новосибирска. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. После задержания украденную технику у нее удалось изъять, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.