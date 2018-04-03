Новосибирского таксиста обвинили в краже фотоаппарата и телефона
Женщине за рулем грозит до пяти лет лишения свободы.
Женщине за рулем грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские Новосибирска задержали женщину, занимающуюся частным извозом, ее обвиняют в краже фотоаппарата и сотового телефона.
Началось все с обращения местного жителя с заявлением в отдел полиции № 7 «Ленинский» в январе. Он рассказал, что недавно воспользовался услугами такси, рассчитался за поездку, вышел из автомобиля и спустя
— Во время
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража». Женщина находится на свободе — под подпиской о невыезде. Максимально ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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