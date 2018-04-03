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13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирского таксиста обвинили в краже фотоаппарата и телефона

Женщине за рулем грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские Новосибирска задержали женщину, занимающуюся частным извозом, ее обвиняют в краже фотоаппарата и сотового телефона.

Началось все с обращения местного жителя с заявлением в отдел полиции № 7 «Ленинский» в январе. Он рассказал, что недавно воспользовался услугами такси, рассчитался за поездку, вышел из автомобиля и спустя какое-то время понял, что оставил технику в машине.

— Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность водителя — 50-летнюю жительницу Новосибирска. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. После задержания украденную технику у нее удалось изъять, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража». Женщина находится на свободе — под подпиской о невыезде. Максимально ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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