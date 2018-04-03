На трассе в Троицком районе сегодня погибли два человека

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, автомобиль «УАЗ Патриот» и «Вольво FH45», за рулем которого находился житель Снежинска 1976-го года рождения, столкнулись на третьем километре автодороги Троицк — ГРЭС. Таков результат действий водителя отечественного авто, при неустановленных обстоятельствах выехавшего на встречную полосу.

Водитель и пассажир автомобиля «УАЗ Патриот» скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Погибший автомобилист из Троицкого района ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. В момент ДТП он ехал со своей дочерью по бытовым нуждам. У погибшей женщины остался десятилетний сын.