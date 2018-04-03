На трассе в Троицком районе сегодня погибли два человека
В Троицком районе (Челябинская область) сегодня, третьего апреля, в половине двенадцатого дня произошло ДТП, в котором погибли два человека: сам водитель, спровоцировавший аварию, и его пассажир — молодая женщина 1981-го года рождения.
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