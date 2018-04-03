В Самарской области сотрудника полиции подозревают во взяточничестве

В Самарской области сотрудника полиции подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мелкое взяточничество», в отношении сотрудника одного из подразделений полиции.

По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-майором полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки.

Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.