В Самарской области сотрудника полиции подозревают во взяточничестве
Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.
Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.
В Самарской области сотрудника полиции подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По информации ведомства, уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мелкое взяточничество», в отношении сотрудника одного из подразделений полиции.
По факту произошедшего начальником ГУ МВД России по Самарской области
Если вина сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.
Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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