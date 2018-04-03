В Храброво рассказали о причинах отмены и задержки рейсов в марте и апреле
Храброво разъяснил причины отмены и задержки некоторых рейсов
Храброво разъяснил причины отмены и задержки некоторых рейсов
Как сообщила «Клопс» помощник генерального директора аэропорта по связям с общественностью Наталья Грицун, на приём судов повлияло ограничение дистанции
«С 5 марта
Кроме того, на время реконструкции у аэропорта сняли посадочную категорию, позволяющую воздушным судам приземляться в сложных метеоусловиях. Однако смещённый порог ВПП позволяет выполнять полёты с обоих курсов.
«При неблагоприятной погоде, если аэродром технически готов к приёму и отправке самолётов, информацию доводят до авиакомпании, командира воздушного судна, который и принимает решение о возможности вылета и посадки», — подчеркнула помощник генерального директора.
По словам представителя аэропорта, строительство рулёжной дороги скоростного схода планируется завершить до конца апреля 2018 года. После этого аэропорт заработает в обновлённом формате.
Как ранее сообщал глава региона Антон Алиханов, все три этапа реконструкции второй очереди аэровокзала закончатся не позднее 20 апреля. Он подчеркнул, что это конечный срок реализации всех этапов, включая приёмку работ.
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