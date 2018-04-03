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15:48 (мск), источник: Клопс.ru

В Храброво рассказали о причинах отмены и задержки рейсов в марте и апреле

Храброво разъяснил причины отмены и задержки некоторых рейсов из-за погодных условий.

Источник: Клопс.ru

Как сообщила «Клопс» помощник генерального директора аэропорта по связям с общественностью Наталья Грицун, на приём судов повлияло ограничение дистанции взлётно-посадочной полосы.

«С 5 марта из-за реконструкции аэродрома и строительства рулёжной дороги скоростного схода сместился порог приземления взлётно-посадочной полосы на 1500 метров. В настоящее время рабочая часть ВПП составляет 1850 на 45 метров. Ограничение дистанции повлияло на приём самолётов», — рассказала Грицун.

Кроме того, на время реконструкции у аэропорта сняли посадочную категорию, позволяющую воздушным судам приземляться в сложных метеоусловиях. Однако смещённый порог ВПП позволяет выполнять полёты с обоих курсов.

«При неблагоприятной погоде, если аэродром технически готов к приёму и отправке самолётов, информацию доводят до авиакомпании, командира воздушного судна, который и принимает решение о возможности вылета и посадки», — подчеркнула помощник генерального директора.

По словам представителя аэропорта, строительство рулёжной дороги скоростного схода планируется завершить до конца апреля 2018 года. После этого аэропорт заработает в обновлённом формате.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в расписании авиарейсов в аэропорту Храброво 1 апреля произошли изменения. 2 апреля аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Как ранее сообщал глава региона Антон Алиханов, все три этапа реконструкции второй очереди аэровокзала закончатся не позднее 20 апреля. Он подчеркнул, что это конечный срок реализации всех этапов, включая приёмку работ.

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