В Храброво рассказали о причинах отмены и задержки рейсов в марте и апреле

Источник: Клопс.ru

Как сообщила «Клопс» помощник генерального директора аэропорта по связям с общественностью Наталья Грицун, на приём судов повлияло ограничение дистанции взлётно-посадочной полосы.

«С 5 марта из-за реконструкции аэродрома и строительства рулёжной дороги скоростного схода сместился порог приземления взлётно-посадочной полосы на 1500 метров. В настоящее время рабочая часть ВПП составляет 1850 на 45 метров. Ограничение дистанции повлияло на приём самолётов», — рассказала Грицун.

Кроме того, на время реконструкции у аэропорта сняли посадочную категорию, позволяющую воздушным судам приземляться в сложных метеоусловиях. Однако смещённый порог ВПП позволяет выполнять полёты с обоих курсов.

«При неблагоприятной погоде, если аэродром технически готов к приёму и отправке самолётов, информацию доводят до авиакомпании, командира воздушного судна, который и принимает решение о возможности вылета и посадки», — подчеркнула помощник генерального директора.

По словам представителя аэропорта, строительство рулёжной дороги скоростного схода планируется завершить до конца апреля 2018 года. После этого аэропорт заработает в обновлённом формате.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в расписании авиарейсов в аэропорту Храброво 1 апреля произошли изменения. 2 апреля аэропорт возобновил работу в штатном режиме.