Находившийся в федеральном розыске калининградец попался на краже фисташек
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали за кражу мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали за кражу мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в
В супермаркете на улице Уральской областного центра сработала тревожная кнопка. Наряд вневедомственной охраны задержал 19-летнего юношу, который пытался украсть с прилавка магазина упаковку фисташек.
В ходе проверки было установлено, что калининградец уклонялся от ограничения свободы и находился в федеральном розыске за совершение имущественных преступлений. Юношу передали сотрудникам полиции.
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