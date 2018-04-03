Под Самарой неизвестные сожгли военнослужащего по контракту
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и выясняют подробности.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и выясняют подробности.
18 декабря прошлого года после тушения пожара в хозяйственной постройке возле дома № 32 в поселке Рощинский был обнаружен обгоревший труп человека. Сначала личность погибшего установить не удалось, но вскоре эксперты его идентифицировали — 20-лений военнослужащий по контракту воинской части 45863 Дмитрий Андреев, сообщили «КП-Самара» правоохранители.
Долгое время дело не двигалось с места. По нему следователи даже подписали отказной материал, однако близкие Дмитрия настаивали, что в произошедшем имеется криминальная составляющая. У парня после происшествия пропали денежные средства. И в итоге 31 марта 2018 года в СУ СК Самарской области
Сейчас стражи порядка занимаются расследованием преступления и поиском преступников. Подозреваемых у силовиков пока нет.
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