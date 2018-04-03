Гражданин Беларуси пропал в Караганде
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Караганде разыскивают пропавшего гражданина Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Караганде разыскивают пропавшего гражданина Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
«Разыскивается гр. Кожуров Игорь Анатольевич,
Приметы пропавшего: рост 180 см, волосы светлые, лицо овальное, глаза голубые, брови светлые, шрамов на теле не имеет.
Был одет: шапка вязаная черного цвета, дубленка коричневого цвета, темные штаны (балоневые), кроссовки белого цвета.
Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить по тел.: (8−7212) 42−91−44, 42−92−30, 42−92−82 — отдел криминального розыска УКП ДВД Карагандинской области или по телефонам 102, 8 701 888 48 01, 8 705 332 43 92.
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