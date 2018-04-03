Гражданин Беларуси пропал в Караганде

«Разыскивается гр. Кожуров Игорь Анатольевич, 20.06.1978 года рождения, уроженец и житель Республики Беларусь, который 28.03.2018 года около 5 часов утра ушел с адреса: ул. Олимпийская г. Караганда и до настоящего времени местонахождение не установлено. В городе не ориентируется, приехал в Караганду впервые», — сообщили в полиции.