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13:52 (мск), источник: Kazinform

Гражданин Беларуси пропал в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Караганде разыскивают пропавшего гражданина Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Источник: Kazinform

«Разыскивается гр. Кожуров Игорь Анатольевич, 20.06.1978 года рождения, уроженец и житель Республики Беларусь, который 28.03.2018 года около 5 часов утра ушел с адреса: ул. Олимпийская г. Караганда и до настоящего времени местонахождение не установлено. В городе не ориентируется, приехал в Караганду впервые», — сообщили в полиции.

Приметы пропавшего: рост 180 см, волосы светлые, лицо овальное, глаза голубые, брови светлые, шрамов на теле не имеет.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, дубленка коричневого цвета, темные штаны (балоневые), кроссовки белого цвета.

Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить по тел.: (8−7212) 42−91−44, 42−92−30, 42−92−82 — отдел криминального розыска УКП ДВД Карагандинской области или по телефонам 102, 8 701 888 48 01, 8 705 332 43 92.

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