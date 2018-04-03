В Усть-Кут из тайги пришёл изюбрь

Сообщение от жителей микрорайона Старый Усть-Кут о том, что на улицах города бегает дикое животное, поступило в полицию накануне. Незамедлительно прибывший на место экипаж обнаружил в одном из дворов молодого и крепкого изюбря возрастом около двух лет. Таёжный зверь не сразу дался в руки людей. После непродолжительного сопротивления он был связан и помещён в машину подоспевших охотоведов. Затем под сопровождением полицейских животное вывезли за пределы города в лес, где он был отпущен.

За короткий период времени знакомства с человеком изюбрь успел привыкнуть к людям и не хотел уходить. Полицейским пришлось включить сигнальное громкоговорящее устройство, чтобы шумом отогнать животное глубже в лес.