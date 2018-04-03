В Усть-Кут из тайги пришёл изюбрь

Сообщение от жителей микрорайона Старый Усть-Кут о том, что на улицах города бегает дикое животное, поступило в полицию накануне. Незамедлительно прибывший на место экипаж обнаружил в одном из дворов молодого и крепкого изюбря возрастом около двух лет. Таёжный зверь не сразу дался в руки людей. После непродолжительного сопротивления он был связан и помещён в машину подоспевших охотоведов. Затем под сопровождением полицейских животное вывезли за пределы города в лес, где он был отпущен.
За короткий период времени знакомства с человеком изюбрь успел привыкнуть к людям и не хотел уходить. Полицейским пришлось включить сигнальное громкоговорящее устройство, чтобы шумом отогнать животное глубже в лес.
В усть-кутской полиции отметили, что это не первый случай выхода к людям диких животных. Неделей ранее в дежурную часть поступила информация о том, что возле дорожного моста в микрорайоне Курорт была замечена беременная самка изюбря. Полицейские безотлагательно сообщили об этом в службу по охране и использованию животного мира, после чего животное было сопровождено в лес под контролем представителей указанной организации.
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