В Сочи назвали предварительную причину крупного пожара

Пожар произошел 2 апреля во второй половине дня. Огонь вспыхнул в жилом доме и быстро распространился по всем этажам. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К счастью, всех жильцов успели вовремя эвакуировать. Позже выяснилось, что сгоревший дом — самострой, узаконенный через суд. Сейчас на месте пожара работает специальная комиссия и корреспондент «Вести. Сочи».