В Сочи назвали предварительную причину крупного пожара
По одной из версий, житель сгоревшей пятиэтажки проводил ремонт на верхнем этаже здания, и, возможно, были нарушены правила пожарной безопасности.
По одной из версий, житель сгоревшей пятиэтажки проводил ремонт на верхнем этаже здания, и, возможно, были нарушены правила пожарной безопасности.
Пожар произошел 2 апреля во второй половине дня. Огонь вспыхнул в жилом доме и быстро распространился по всем этажам. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К счастью, всех жильцов успели вовремя эвакуировать. Позже выяснилось, что сгоревший дом — самострой, узаконенный через суд. Сейчас на месте пожара работает специальная комиссия и корреспондент «Вести. Сочи».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.