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13:35 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи назвали предварительную причину крупного пожара

По одной из версий, житель сгоревшей пятиэтажки проводил ремонт на верхнем этаже здания, и, возможно, были нарушены правила пожарной безопасности.

Пожар произошел 2 апреля во второй половине дня. Огонь вспыхнул в жилом доме и быстро распространился по всем этажам. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К счастью, всех жильцов успели вовремя эвакуировать. Позже выяснилось, что сгоревший дом — самострой, узаконенный через суд. Сейчас на месте пожара работает специальная комиссия и корреспондент «Вести. Сочи».

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